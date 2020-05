¡Ahora son dos!, presentan nueva medida en el Congreso para enviar cheques de $2,000 mensuales a estadounidenses

Ya no es una propuesta, ahora son dos las medidas en el Congreso de Estados Unidos dirigidas a enviar cheques de al menos $2,000 dólares mensuales a estadounidenses afectados por el impacto de la pandemia. Hace semanas, el “Emergency Money for the People Act” permanece sobre la mesa tras ser presentada por los representantes Tim Ryan (D-OH) y Ro Khanna (D-CA). Ahora, “Economic Crisis Support Act” viene a hacerle la competencia pero en el Senado. El plan de incentivos fue presentado por los senadores Kamala Harris (D-CA), Bernie Sanders (I-VT