Ahora entiendo por qué muchas parejas se separan al tener hijos

Creo que no descubro nada cuando digo que las parejas de hoy en día no duran como las de hace años. Es cierto que ahora también se casan menos, pero es que aunque empiecen un proyecto de vida juntos sin firmar ningún papel, muchas se rompen en poco tiempo y muchas cuando se tienen hijos. ¿Por qué? Porque tener hijos es muy fácil, pero cuidarlos, educarlos y seguirles el ritmo requiere de una dedicación y un compromiso que no todos los adultos tienen. Y lo he visto en las parejas y, en persona he vivido lo duro que puede llegar a ser...