Ahora Brexit realmente está amenazando con destrozar el Reino Unido [ing]

Theresa May no puede decir que no ha sido advertida. Brexit representa una amenaza creciente para la unidad del Reino Unido. Tampoco puede negar la importancia de quienes han estado haciendo la advertencia. Durante la campaña del referéndum en 2016, John Major aconsejó que una salida británica podría "desgarrar" el Reino Unido. El verano pasado,Gordon Brown argumentó que Gran Bretaña corría un grave riesgo de "quedar permanentemente paralizada por divisiones aparentemente irreparables". Estas son voces serias.