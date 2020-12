Ahmed Kabir Kishore, el dibujante que lleva siete meses en la cárcel por unas viñetas

El 16 de diciembre, expertos de la ONU en derechos humanos pidieron a Bangladesh la liberación inmediata del dibujante Ahmed Kabir Kishore debido al deterioro de su estado de salud. Kishore fue detenido en mayo después de que sus viñetas de la serie “Life in the Time of Corona” satirizando la respuesta del país al COVID-19 fueran publicadas en Facebook en marzo y abril de 2020, por lo que lleva algo más de siete meses encarcelado. Fue acusado bajo la Ley de Seguridad Digital de 2018 por difundir información falsa y desinformación.