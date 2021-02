Aguirre: “Lo único importante es si Bárcenas me empitona a mí”

La ex lideresa asegura que es “la medalla de oro” de todo este caso e insiste en que las acusaciones del ex tesorero son “calumnias interesadas”. Carlos Alsina le ha recordado a Aguirre que el empresario, Luis Gálvez, era dueño de una constructora que "participó en la construcción del Hospital Infanta Leonor de Vallecas". Una afirmación que la expresidenta regional ha dejado pasar hasta en dos ocasiones. "La única cosa que tiene importancia es si me empitonan a mí que soy la medalla de oro de este asunto".