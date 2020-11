Aguado propone 'cerrar' Madrid todo noviembre y exige "contundencia" a Sánchez antes de Navidad

Ignacio Aguado vuelve a ser el verso suelto en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha asegurado que "no habría tomado las mismas medidas que la presidenta" y considera necesario cerrar perimetralmente la región todo el mes de noviembre para poder tener una Navidad "en familia" y no "por Skype". Para el vicepresidente de la Comunidad de Madrid todo esto no es suficiente y ha exigido al Gobierno que haga los "deberes" y sea más contundente. "¿Dónde está Pedro Sánchez en todo esto?"