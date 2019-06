La agricultura intensiva de Almería ante el modelo de Economía Circular

El modelo de Economía Circular está a día de hoy entre las tendencias mas destacadas en materia de sostenibilidad, no habiendo sector económico o territorio que no esté dando vueltas a estrategias, ejemplos o iniciativas que faciliten su implantación. Y es el sector agroalimentario uno de los mas destacados en este impulso, algo que no es ajeno a la agricultura intensiva de Almería, donde llevamos varios meses trabajando en descifrar las claves del modelo de Economía Circular que responda a sus retos.