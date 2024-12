Agresiones al personal sanitario: “O me atiendes ahora, o te rajo”

“Hoy he atendido consultas de tres médicos, además de mi propia agenda y pacientes sin cita. Entró una señora y me dijo que o la atendía ahora, o me rajaba. No es algo extraordinario. Pasa muy a menudo”. Es el testimonio de una médica. Otra: “Sin decirle yo nada, la hija de una paciente entró en la consulta dando voces, insultándome y amenazándome de muerte. Antes ya me había pasado otro hecho similar”.