Agresión de unos vigilantes de seguridad a dos jóvenes en una discoteca en Sabadell  

El pasado sábado, 3 de agosto, Marcos y Matías acudieron a la discoteca Waka de Sabadell, en Barcelona, junto a un grupo de amigas. Allí, según denuncia uno de ellos en Instagram, fueron víctimas de una agresión por parte de varios vigilantes de seguridad. Marcos explica que les negaron la entrada dos veces y relaciona los hechos con "racismo" del personal de la discoteca. "Me habían dicho que eran racistas, pero meses antes me dejaron entrar. Hice la primera cola y me negaron la entrada, la volví a hacer..."