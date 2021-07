Agresión en el metro de Madrid: el golpeado no era policía ni ha perdido un ojo

Se ha hecho viral un vídeo que muestra el fuerte puñetazo en la cara de un joven con gorra rosa y sin mascarilla a otro usuario en el metro de Madrid. La agresión es real pero en las redes sociales las imágenes se completan con información errónea o todavía dudosa: la víctima no era policía, no hay pruebas de que se le atacara con un punzón y no ha perdido un ojo. Tampoco se ha confirmado que la reclamación al joven por no llevar mascarilla fuera el motivo del golpe. Te lo explicamos.