edición general
18 meneos
50 clics
Agresión médico Alicante | Agresión en Urgencias del Hospital de Alicante: rompen la nariz de un puñetazo a un técnico de ambulancias

Agresión médico Alicante | Agresión en Urgencias del Hospital de Alicante: rompen la nariz de un puñetazo a un técnico de ambulancias

Testigos explican que familiares de un paciente amenazaron al personal sanitario, golpearon a uno de ellos, que perdió el conocimiento, arañaron a una enfermera e intentaron pegar a un celador. Nuevo episodio de agresiones al personal sanitario en Urgencias del Hospital General de Alicante. Un técnico de ambulancias que había acudido al centro desde Elche expresamente a por dos córneas para un trasplante fue golpeado por familiares de un paciente, le rompieron la nariz de un puñetazo y le tiraron al suelo.

| etiquetas: agresion , familiares , joven
15 3 1 K 106 actualidad
24 comentarios
15 3 1 K 106 actualidad
Comentarios destacados:    
ansiet #2 ansiet
Esto ya se sale de madre, ni una concesión a estos "salvajes" que no tienen ni una pizca de sociabilidad, ya está bien se debería de castigar de manera contundente este comportamiento y negarles la atención médica mañana ya.
Pero ¿que cojones se creen que son estos cafres?.
7 K 73
BlackDog #3 BlackDog *
#2 No puedes negarles la atención medica, lo que si puedes hacer es llevártelos a todos detenidos y que no salgan de prisión hasta que paguen los daños y las indemnizaciones correspondientes a los agredidos, y todos eso que van amenazando de muerte, pues se quedan igualmente unos mesecitos encerrados
0 K 7
ansiet #6 ansiet
#3 No puedes negarles la atención médica pero ellos pueden ir agrediendo a diestro y siniestro ¿No?.
Pues si, si se puede y de hecho se debería de hacer a ver si así aprenden a comportarse como personas normales
Son un atajo de HDLGP.
Y como tales hay que tratarles ya está bien hombre ya está bien de buenismo con estos animales y no serán todos seguramente pero lo que lo hacen que lo paguen y bien pagado.
1 K 25
BlackDog #12 BlackDog
#6 Pues es lo que estoy diciendo, que lo paguen, pero el chaval tendrá que ser atendido, no lo vas a dejar morir
0 K 7
ansiet #14 ansiet
#12 Pues que se vaya a la biblioteca en vez de emborracharse, yo me he "calentao" muchas veces y no he ido con mis hermanos al hospital a liarla.
0 K 13
BlackDog #15 BlackDog
#14 Si yo estoy de acuerdo contigo, esta gentuza tendría que tener un castigo ejemplar, pero lo que tu has dicho, negarle la atención medica, no puede ser, por muy cafre que sea la familia el chaval no tiene la culpa, se les identifica, se les lleva a comisaria, se les denuncia, y se les mete en prisión hasta que paguen los desperfectos, las indemnizaciones y lo que corresponda, y si son los típicos que no trabajan, se les embarga de la ayudas que reciban. Ya veras así como se lo piensan dos veces, lo que pasa es que a esta gente lo de mano dura no se aplica, viven al margen de la ley y no se hace nada, se sienten impunes y así nos va
0 K 7
ansiet #18 ansiet
#15 Pues eso así nos va...
0 K 13
#23 guillersk
#2 meeeeeec racismo
0 K 10
ansiet #24 ansiet
#23 No soy razista soy REALISTA...
0 K 13
OCLuis #5 OCLuis
¿Habrá más señal de integración que el respeto hacia las personas? El segundo punto, el respeto a las instituciones, normas y leyes que sostienen la sociedad ya ni hablamos.
2 K 34
Supercinexin #4 Supercinexin
Alicante siendo Alicante. La pocilga de siempre.
1 K 31
ansiet #8 ansiet
#4 Si fuese solamente en Alicante, pero pasa en toda España en algunos sitios más que en otros pero en lineas generales en todo el pais
0 K 13
#22 lameth
Otras 300 votos más a VOX.
1 K 25
#1 Daniel2000
Acojonante …

“ Los hechos tuvieron lugar la pasada madrugada después de que poco después de medianoche requiere atención médica por Urgencias un joven de 17 años que había ingerido alcohol acompañado de su familia. Dos de ellos, jóvenes, "entraron como locos diciendo que era el hermano" y que si le pasaba algo les mataban a todos. "Empezaron a dar golpes a absolutamente todo" y el personal sanitario presente llamó a la Policía, que ha confirmado una detención.”
1 K 21
#9 Daniel2000 *
Mi madre, señora muy mayor, siempre que va al médico, tiene que ir aseada y arreglada, como muestra de respeto.
Si la acompaño yo, y llevo un poco de barba, me da el “toque”.

Y tiene la costumbre de llevar una planta, unos dulces, una caja de bombones en señal de agradecimiento (sospecho que ya se por que la llaman tanto para que se acerque al médico a tomarle la tensión).

Otros llevan puñetazos.
1 K 18
Elbaronrojo #17 Elbaronrojo *
#9 Ya sabes: ponte calzoncillos limpios por si te pasa algo y te tienen que llevar al médico. Típico consejo de madre.
0 K 10
#19 Daniel2000
#17 Mi madre se cayó en la calle, y la llevaron a urgencias.

Nerviosa, por que iba en ropa cómoda (estaba comprando el pan) y no se había arreglado.
0 K 8
mikhailkalinin #20 mikhailkalinin
Pues... 1, 2, 3, 5,7,11,13,17,19,23....
0 K 11
Ainhoa_96 #7 Ainhoa_96
Delito de atentado y pa dentro, sin miramientos. La prisión es muy pedagógica.
0 K 11
#10 mancebador
#7 Tristemente, con gente como esta no suele serlo.
0 K 10
ansiet #11 ansiet
#7 Estos energúmenos que hacen esto, se sienten hasta orgullosos de pasar por la carcel al fin y al cabo hay un monton de ellos presos, como en casa vaya
0 K 13
Elbaronrojo #16 Elbaronrojo
¿Familiares? ¿Hermanos? ¿No había primos?
0 K 10
#21 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
0 K 8
#13 --847061-- *
seguro que el satanario no cumplio con el protocolo, si es que van provocando y ojo, que no digo que sean gitanos, pero la constitución dice que todos somos iguales ante la ley así que también se debe cumplir para el resto.
www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/promoSaludEquidad/equidad
0 K 7

menéame