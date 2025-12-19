Agresión médico Alicante | Agresión en Urgencias del Hospital de Alicante: rompen la nariz de un puñetazo a un técnico de ambulancias

Testigos explican que familiares de un paciente amenazaron al personal sanitario, golpearon a uno de ellos, que perdió el conocimiento, arañaron a una enfermera e intentaron pegar a un celador. Nuevo episodio de agresiones al personal sanitario en Urgencias del Hospital General de Alicante. Un técnico de ambulancias que había acudido al centro desde Elche expresamente a por dos córneas para un trasplante fue golpeado por familiares de un paciente, le rompieron la nariz de un puñetazo y le tiraron al suelo.
Pero ¿que cojones se creen que son estos cafres?.
Pues si, si se puede y de hecho se debería de hacer a ver si así aprenden a comportarse como personas normales
Son un atajo de HDLGP.
Y como tales hay que tratarles ya está bien hombre ya está bien de buenismo con estos animales y no serán todos seguramente pero lo que lo hacen que lo paguen y bien pagado.
“ Los hechos tuvieron lugar la pasada madrugada después de que poco después de medianoche requiere atención médica por Urgencias un joven de 17 años que había ingerido alcohol acompañado de su familia. Dos de ellos, jóvenes, "entraron como locos diciendo que era el hermano" y que si le pasaba algo les mataban a todos. "Empezaron a dar golpes a absolutamente todo" y el personal sanitario presente llamó a la Policía, que ha confirmado una detención.”
Si la acompaño yo, y llevo un poco de barba, me da el “toque”.
Y tiene la costumbre de llevar una planta, unos dulces, una caja de bombones en señal de agradecimiento (sospecho que ya se por que la llaman tanto para que se acerque al médico a tomarle la tensión).
Otros llevan puñetazos.
Nerviosa, por que iba en ropa cómoda (estaba comprando el pan) y no se había arreglado.
