Agresión médico Alicante | Agresión en Urgencias del Hospital de Alicante: rompen la nariz de un puñetazo a un técnico de ambulancias

Testigos explican que familiares de un paciente amenazaron al personal sanitario, golpearon a uno de ellos, que perdió el conocimiento, arañaron a una enfermera e intentaron pegar a un celador. Nuevo episodio de agresiones al personal sanitario en Urgencias del Hospital General de Alicante. Un técnico de ambulancias que había acudido al centro desde Elche expresamente a por dos córneas para un trasplante fue golpeado por familiares de un paciente, le rompieron la nariz de un puñetazo y le tiraron al suelo.