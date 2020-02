Agredido un fotógrafo del Ara en la Meridiana

Marc, un fotoperiodista que ha colaborado con el diario Ara, ha explicado en declaraciones a e-notícies que el viernes por la noche fue agredido en la Meridiana por manifestantes independentistas. “Salía del trabajo, simplemente saqué el móvil y de golpe un tío me sujeta y me saca el móvil. Él no sabía si yo era fotoperiodista”, ha relatado, además de explicar que “cinco o seis tíos” se acercaron a intimidarle. El fotoperiodista ha explicado que “no había ningún Mosso, sólo un guàrdia urbano en la entrada” y “otros dos” apostados a 200 metros.