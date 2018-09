Agrede a una mujer que humilla a su hijo con síndrome de Down: "La sociedad no necesita un niño así"  

Una actriz rusa no dudó en darle un par de bofetones a una mujer que se refirió despectivamente hacia su hijo, que padece síndrome de Down. Los hechos tuvieron lugar en el programa Live, un show muy popular en la televisión rusa. Al asegurar que no descartaba seguir teniendo más hijos, una espectadora se refirió a su hijo menor de la actriz, con síndrome de Down: "¿Quieres dar a luz a otro niño enfermo? ¿Darás a luz a otro niño con síndrome de Down? Nadie necesita un niño así, ni la sociedad y ni tú".