Agatha Christie, más viva que nunca 50 años después de su muerte: por primera vez se podrá ver íntegra la mítica serie sobre el detective Poirot

Las trece temporadas de Poirot, la emblemática serie basada en los relatos de Agatha Christie, han llegado por primera vez de forma íntegra y ‘remasterizada’ a una plataforma en España. Filmin ha anunciado la incorporación de toda la colección, coincidiendo con la conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento de la autora británica, un hito que ha motivado que sus obras (y especialmente la figura de Hércules Poirot) vuelvan a estar de plena actualidad entre las nuevas generaciones.

3 comentarios
MoñecoTeDrapo
También acaban de estrenar una miniserie en Netflix adaptando su novela "Las siete esferas"
ronko
Lo echaban en el desaparecido canal de Paramount, creo que también en Pluto tv.
obmultimedia
#1 No ha desparecido del todo, ahora el canal sigue emitiendo por PlutoTV
