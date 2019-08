Las afirmaciones falsas de Rocío Monasterio sobre la sanidad pública y las personas extranjeras y migrantes

La líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, dijo en una entrevista en Espejo Público que puedes venir a Madrid a operarte "de cualquier parte del mundo [...] y esa factura no se manda a tu país de origen" y que tras saltar la valla de Melilla se te entrega "automáticamente [...] una tarjeta de sanidad universal", pero ambas afirmaciones son falsas. Os las explicamos: "Lo que me parece un abuso es que en Madrid de cualquier parte del mundo tú te puedas venir a operar y esa factura no se mande a tu país de origen".