El aficionado que se agarró a Vinicius fue expulsado del Bernabéu: “Me echaron y me multaron”

El usuario @Seerre10 está siendo la sensación en 'Twitter Madrid´. Él fue uno de los aficionados que celebraron junto a Vinicius el tercer gol del Real Madrid y así lo ha comunicado a través de sus redes sociales. Pero todo no van a ser alegrías, el aficionado fue expulsado y recibió una multa económica por no llevar la mascarilla, aunque el dijo: "Ahí estoy. Me echaron entre 5 nacionales y con multa economica. El mejor dia de mi vida". Rel: www.meneame.net/story/vinicius-enloquece-gol-mete-grada-celebrarlo-sal