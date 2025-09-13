Las aerolíneas de bajo coste se lanzan a absorber el millón de asientos que deja Ryanair

Han lanzado una ofensiva para absorber el millón de asientos que en los próximos meses dejará de operar Ryanair, que el viernes volvió a amenazar con retirar otro millón para el próximo verano si Aena no revierte su aumento de tasas. Por ahora, Vueling, Iberia Express y Binter han añadido ya unos 434.000 asientos adicionales con respecto al pasado otoño-invierno, mientras que otras como Volotea y Wizz Air (que abrirá 40 rutas nuevas desde España) también se han postulado para absorber otra parte de ese hueco que deja Ryanair.
