AEDE: Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros...

Conocí Menéame allá por el año 2010. Fue en casa de mi hermano. Le vi absorto delante de una pantalla naranja por la que desfilaban un montón de noticias de toda índole: casos de corrupción, el nuevo descubrimiento médico en la lucha contra el cáncer, la última fotografía de una galaxia premiada por la NASA, etc. También yo me sentí cautivado por esa página web que te hacía las veces de revista de prensa de la actualidad del día, en la que descubrías anécdotas y curiosidades de la historia de la humanidad y a la vez te ponía al corriente de los últimos hallazgos en ciencia y tecnología.

Durante todos esos años apuraba un cafelito en la sala de profesores mientras ojeaba la portada del Menéame del día, antes de volver de nuevo a la carga con mis clases. Se había convertido en una agradable rutina, casi en una ceremonia.

No fue hasta hace dos meses que pasé de ser visitador asiduo de la web a meneante registrado con todo lo que eso implica. Habiendo estudiado periodismo, aunque la vida me acabara llevando por otros derroteros, enseguida me entró el complejo de plumilla y empecé a subir artículos e historias que me parecieran interesantes. Entonces descubrí otro Menéame que hasta entonces me había resultado invisible. Descubrí que la comunidad está muy polarizada y que existen grupos coordinados que influyen en lo que sale en portada, subiendo o tirando noticias en función de sus interéses, filias o fobias. Dentro de lo que cabe es algo normal, aunque no deseable. Menéame no deja de ser un pequeño microcosmos de la sociedad en la que se ubica. Mi mayor sorpresa llegó cuando tras varios intentos infructuosos de subir algunas noticias, aparecían negativos y comentarios refiriéndose a algo llamado AEDE. Me puse a investigar y descubrí el boicot que ciertos usuarios hacen de los medios que forman parte de este organismo. A mí personalmente me parece un error dicho boicot por lo que supone de falta de pluralidad en una web que precisamente se sustenta en la capacidad de enlazar noticias, artículos o historias de múltiples fuentes, enriqueciendo de esa forma el debate, conocimiento e información de todos los miembros de la comunidad. Dicho lo cual, respeto a aquellos usuarios que entiendan que el boicot es una respuesta adecuada a un problema que apareció, si mal no recuerdo, en el año 2014.

Lo que no entiendo y no me cabe en la cabeza es que, siendo prácticamente imposible subir una noticia de un medio AEDE a portada de Menéame, hoy aparezcan ni más ni menos que dos, apoyadas y meneadas por numerosos defensores del famoso boicot:

www.meneame.net/story/gobierno-venezuela-denuncia-camiones-fueron-ince

www.meneame.net/story/documento-notarial-prueba-villacis-falseo-cese-s

Algunos objetarán que es una noticia exclusiva o que solo ha aparecido en dicho medio, a lo que yo respondería que esa misma justificación la he visto en múltiples ocasiones y que paradójicamente no ha servido de nada. En cualquier caso, no es eso lo relevante. Lo sustancial del asunto nos lleva al farragoso mundo de la coherencia y los principios ( aprovecho para agradecer a @yangoed su acertado comentario pues alumbró la idea de mi titular). Si se está a favor del boicot, se está con todas sus consecuencias porque sino, quedamos todos retratados y a algunos se les acaban viendo las vergüenzas. Como decía un sabio : “uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios”.

Y esto me lleva a conjeturar (llamadme malpensado) que el “milagro” se haya debido a lo que relatan dichas noticias y que lo del boicot no sea más que una buena excusa (para algunos) en aras a favorecer la preeminencia de ciertos medios afines en Menéame y de ciertos sesgos ideológicos. Actitud ciertamente pueril ya que la libertad de conciencia y el criterio que cada uno nos formamos en base a la realidad no dependen en último término de las noticias y medios a los que estemos expuestos. Pero parece ser que hay personas que se toman esto como una especie de guerra en la que se van ganando o perdiendo pequeñas batallas.

Ojalá este milagro al que hemos asistido este lunes continúe en el futuro y podamos todos disfrutar de la fortuna que supone abrir la mirada a todos los puntos de vista sin coerciones ni censuras que, a día de hoy, se me antojan innecesarias. Aunque a decir verdad, nunca he creído en los milagros…

"He visto cosas que no creeríais: @anglada subiendo noticias a portada, he leído frases de @Ana2017 con las que estaba de acuerdo, he visto noticias del ABC subir a portada con los votos enfervorecidos de los boicoteadores AEDE… todos estos momentos se perderán en el tiempo como mis noticias en la cola de descartadas... es hora de reir..."