La ADSPM expresa su más firme rechazo a las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre el aborto y el registro de objetores

Estas palabras son inadmisibles en una sociedad democrática y suponen una grave falta de respeto hacia las mujeres, hacia su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y hacia las y los profesionales sanitarios que garantizan este derecho dentro del sistema público. Una muestra más del deterioro ético y político de una administración que antepone la ideología y el fanatismo moral a la salud pública y los derechos fundamentales. El registro de objetores no es un capricho ni una imposición ideológica: es una obligación legal (...)

fareway #1 fareway
Ayuso está acabada. Son los últimos ladridos de facha herida.
#4 fremen11
#1 Muy a mi pesar me temo que tendremos verdulera para rato.....
#3 Leon_Bocanegra
Que asquerosa. Marrana.
Mixtape96 #2 Mixtape96
Si no quieren hacer su trabajo, que dimitan.
