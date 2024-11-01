La ADSPM expresa su más firme rechazo a las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre el aborto y el registro de objetores

Estas palabras son inadmisibles en una sociedad democrática y suponen una grave falta de respeto hacia las mujeres, hacia su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y hacia las y los profesionales sanitarios que garantizan este derecho dentro del sistema público. Una muestra más del deterioro ético y político de una administración que antepone la ideología y el fanatismo moral a la salud pública y los derechos fundamentales. El registro de objetores no es un capricho ni una imposición ideológica: es una obligación legal (...)