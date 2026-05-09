Adorni no explica su patrimonio y los ministros no contestan si cobran sobresueldos

Por segunda vez en una semana, ministros del Gobierno evitaron responder si ellos están cobrando sobresueldos. Incomodo y sobrepasados, los ministros no pudieron negar que cobran sobresueldos. Ante la consulta de Radio Cadena 3, Caputo respondió: “¿Qué pregunta es esa?”. Adorni, que no podía contestar, intervino de inmediato: “Perdón que me meta, pero lo relevante es lo del super RIGI. Queremos que la conferencia sea a agenda cerrada. Aprovechen a los ministros para preguntar sobre temas de gestión. No se entendió el criterio de la conferencia”