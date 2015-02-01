Adornatus, joyas masculinas en la antigua Roma

En el mundo romano una joya se usaba para simbolizar un status, además de para adornar. De la sencillez de los primeros tiempos se pasó con las sucesivas conquistas en Oriente a la pasión por el lujo y el exceso debido a la influencia de los gustos asiáticos. El anillo reflejaba la clase social a la que se pertenecía y, con posterioridad, el nivel económico del portador. Según la costumbre antigua, heredada de los etruscos, los ricos patricios llevaban en la mano derecha una sortija de hierro...