Los adolescentes religiosos piensan más en el sexo que el resto (y lo pasan peor)

En su estudio "God, I Can't Stop Thinking About Sex! The Rebound Effect in Unsuccessful Suppression of Sexual Thoughts Among Religious Adolescents" (“¡Dios, no puedo dejar de pensar en el sexo!/El efecto de rebote en la represión de los pensamientos sexuales entre adolescentes religiosos”), Yaniv Efrati, del Beit Berl College, asegura que los adolescentes religiosos terminan sintiéndose realmente mal por pensar en el sexo y sufren por ello.