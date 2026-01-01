edición general
La administración Trump ensayó el test de impunidad en Palestina

¿Qué mensaje se está mandando a la población en general y a las nuevas generaciones en particular? Es un mensaje claro: quien tiene el poder, tiene impunidad. Ni siquiera quien tiene razón, ni argumentos, ni legitimidad. No. Sino quien tiene poder (armado) y muestra absoluto desprecio por los derechos, la paz y la resolución de conflictos por la vía diplomática o legal (incluso sabiendo que la legalidad está establecida por las potencias dominantes). Al matón más belicoso se le concede impunidad...

YSiguesLeyendo
discrepo en el fondo del artículo, pues mantiene que el comportamiento de un líder influye en la sociedad y en los nuevos valores, especialmente de la gente más joven, pero yo soy más de la opinión de que cuando un líder así llega al poder es porque la sociedad ya era así antes y él sólo ha sabido darle lo que querían, es decir, te acomodas a pulsiones, deseos, etc. que la sociedad ya tiene, y como mucho los potencias más o menos, pero no los creas, es la sociedad la que crea a sus líderes y no…   » ver todo el comentario
aPedirAlMetro
#2 Yo tambien discrepo, el ensayo fue con el Nord Stream
Poligrafo
Cuando sea su turno, que no reclamen empatia.
TooBased
#1 Será nuestro turno… ya que la UE y Occidente siguieron apoyando a Israel mientras veíamos y vemos el genocidio en directo. EEUU tiene capacidad para acabar con todos nosotros.
Torrezzno
"¿Qué mensaje se está mandando a la población en general y a las nuevas generaciones en particular? Es un mensaje claro: quien tiene el poder, tiene impunidad."

Ah ¿es que no ha sido siempre así? Han descubierto el Mediterraneo a estos jóvenes, ojo
aPedirAlMetro
#3 Vaya, pasas de defender "un mundo basado en reglas" y la "democracia" como valor absoluto... cuando te interesa a esto otro...
Estais desatados los cinicos...
