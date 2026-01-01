La administración Trump ensayó el test de impunidad en Palestina

¿Qué mensaje se está mandando a la población en general y a las nuevas generaciones en particular? Es un mensaje claro: quien tiene el poder, tiene impunidad. Ni siquiera quien tiene razón, ni argumentos, ni legitimidad. No. Sino quien tiene poder (armado) y muestra absoluto desprecio por los derechos, la paz y la resolución de conflictos por la vía diplomática o legal (incluso sabiendo que la legalidad está establecida por las potencias dominantes). Al matón más belicoso se le concede impunidad...