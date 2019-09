Adicae denuncia retrasos de un año en los casos de cláusulas suelo

La asociación detalla que de los 2,5 millones de afectados de cláusulas suelo en España, al menos un millón no ha reclamado lo indebidamente cobrado ni por reclamación extrajudicial ni por vía demanda judicial. Ante lo que considera un "fracaso" de la solución extrajudicial, Adicae no acudirá a la sexta reunión de la Comisión de Seguimiento de Cláusulas Suelo en protesta por el fracaso del mecanismo extrajudicial que se habilitó en su momento para no saturar los juzgados con demandas.