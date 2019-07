Aunque la adaptación canónica de El resplandor sea la cinematográfica, eso no significa que no se puedan intentar cosas distintas. Como por ejemplo, la que te traemos hoy: una ópera. Compuesta por Paul Moravec con libretto de Mark Campbell, es una adaptación autorizada de la novela de Stephen King, por lo cual no cabe esperar que tenga mucho que ver con la públicamente despreciada por el autor versión de Stanley Kubrick.