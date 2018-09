Ada Colau: "Una directiva de una multinacional me ofreció acabar la universidad fácilmente"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha desvelado este jueves que al entrar en política le ofrecieron "acabar fácilmente" la licenciatura de Filosofía, para la que le faltaban dos asignaturas de libre elección. "Me lo ofreció una alta directiva de una multinacional que supo que me faltaban los créditos". "Me dijo que podía ayudarme a hacer esas asignaturas y estoy segura que no había mala fe en ella, pero daba a entender que entre élites económicas y políticas era más fácil hacer según qué estudios que entre la gente común", ha manifestado.