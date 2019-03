Acusaron a su papá de abuso cuando eran niñas y la Justicia lo condenó: hoy aseguran que fueron manipuladas por su mamá

"Yo tenía seis años, mi mamá entonces denunció a mi papá porque supuestamente había abusado de mi hermana y de mí. Yo decía lo que me hacían decir. Lo que decía mi mamá. En un momento me terminé convenciendo de que todo había sucedido. Cuando llegamos al momento del juicio en 2007, de cualquier manera, fui a hablar con mi psicóloga y le dije: "Yo no me acuerdo de nada". Realmente no recordaba nada. Mi psicóloga me dijo que debía declarar lo que mi mamá me decía porque ella era la que sabía. Yo tenía doce años."