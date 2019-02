Acusado de violar a su expareja pero sin indicios: “Mi hijo está hundido tras 20 meses en prisión”  

Héctor lleva 20 meses en prisión preventiva por violar presuntamente a su expareja pese a que no hay indicios de delito. Su madre y su abogado o cejan en el empeño de demostrar su inocencia. “La fecha del juicio no se acaba de determinar,y se siguen sumando los días en los que Héctor está privado de libertad". A juicio del abogado y de los médicos forenses, no existían desgarros, heridas o edemas, sino una relación consentida, la única prueba de cargo contra Héctor es la declaración de su expareja. No obstante, el tribunal le mantiene preso.