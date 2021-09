¿Qué actuación española en Eurovisión mereció quedar en una posición mejor?

España es un país que no triunfa en Eurovisión. Sí suele hacerlo en ciertos deportes, pero se ve que enviar canciones para que compitan a nivel europeo no es lo nuestro. Como pertenece al «Big Five» (los cinco países europeos que más aportan económicamente al festival), no compite en las semifinales. Viendo los resultados que suele obtener en la final, quién sabe si más de un año se quedaba sin disputarla. Ahora bien, ¿tan mal lo hacen los representantes de España para que su última victoria se remonte a 1969?