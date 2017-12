Hace unos días, el escritor Arturo Pérez Reverte acudía al programa de La Sexta Noche, donde pronunció una frase que no tardó en suscitar polémica: “A Rufián le pegaban en el colegio”, decía sobre el político de ERC al ser preguntado sobre sus discusiones con él en Twitter. El aludido no tardó en responder por esta red social: “La verdad es que no, pero en cualquier caso, hay que ser muy miserable para frivolizar así el bullying”.