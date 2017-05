El acosador del micropene: "Me llamo Carlos, soy de Málaga y doy 20 euros a quien me la mire"

La Fiscalía solicita dos años de prisión para él por enviar varias imágenes de su miembro viril a una menor y a una adulta a través de una red social. El hombre, de 30 años , asegura que "sólo" lo hizo "para ligar" y que su pene no tiene esas dimensiones. "Pido disculpas". “Hola, me llamo Carlos y tengo el pene más pequeño de España.Atiendo las 24 horas por videollamada En persona también la enseño, me mide tres centímetros y doy 20 euros si alguien quiere reírse de mi pene en persona. Sólo sería mirar, nada más, en algún baño o calle."