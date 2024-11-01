edición general
Acontece que no es poco: 17 de septiembre de 1936: La desmemoria extremeña y la columna de los 8.000

Nieves Concostrina recuerda la historia de la columna de los 8.000 en Extremadura.

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Una de tantas matanzas perpetradas por los fascistas golpistas durante la guerra civil cuya memoria estamos recuperando. Ahora los nietos de los asesinados votan a los sucesores de esos asesinos que están agrupados en PP y Vox.
Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador
Merece la pena olr las palabras dedicadas por nieves concostrina a Rodríguez ibarra.
