Acontece que no es poco: 17 de septiembre de 1936: La desmemoria extremeña y la columna de los 8.000
Nieves Concostrina recuerda la historia de la columna de los 8.000 en Extremadura.
matanza
,
badajoz
,
concostrina
,
memoria
#1
Esteban_Rosador
Una de tantas matanzas perpetradas por los fascistas golpistas durante la guerra civil cuya memoria estamos recuperando. Ahora los nietos de los asesinados votan a los sucesores de esos asesinos que están agrupados en PP y Vox.
0
K
20
#2
Esteban_Rosador
Merece la pena olr las palabras dedicadas por nieves concostrina a Rodríguez ibarra.
0
K
20
