¿Es cierto que los cables que usamos en la cadena no influyen en la calidad del sondo? Podemos tener una guitarra y un amplificador de gran calidad, pero si tenemos unos cables endebles, mal apantallados, medio rotos con falsos contactos, etc. vamos a tener una serie de ruidos y pérdida en la integridad de la señal amplificada que no se va a corresponder ni con la calidad ni con el desembolso de dinero que hemos hecho en el resto del equipo.