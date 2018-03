Se acabó el chollo de las APK que te dan acceso a Spotify Premium gratis

Spotify ha empezando a mandar una serie de correos electrónicos donde indica a los usuarios que lo reciben que han encontrado una actividad anormal en su cuenta de Spotify y que deben desinstalar la aplicación que estén utilizando y descargar la oficial desde Google Play. Este correo lo están recibiendo los usuarios que tengan una cuenta de Spotify Premium fraudulenta y que no paguen nada por ella, por lo que si no estás dentro del saco no debes preocuparte.