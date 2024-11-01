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Se acabaron los bloqueos de LaLiga: el Congreso frena los bloqueos masivos en Internet durante cada jornada

Una situación ante la que se van a tomar medidas para evitar el bloqueo de Internet en cada jornada de liga.

| etiquetas: bloqueos internet , tebas , la liga
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6 comentarios
9 2 3 K 78 tecnología
#1 hipernes
No cantemos victoria aún
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ThePato #2 ThePato
#1 una batalla ganada, aunque no la guerra. Caramomia no se cansará.
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MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
#1 El Señor Lobo lo decía de otra forma xD
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Pasoto #4 Pasoto
Seguirá habiendo bloqueos pero supuestamente “limitados”.
El fútbol se sigue viendo aunque bloqueen medio internet.

Matando pájaros a cañonazos parece que no funciona muy bien. Quien se lo iba a imaginar…
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#3 hackerman
Esto seguro de alguna manera acabará reduciendo nuestros derechos...
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menéame