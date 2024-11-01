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Se acabaron los bloqueos de LaLiga: el Congreso frena los bloqueos masivos en Internet durante cada jornada
Una situación ante la que se van a tomar medidas para evitar el bloqueo de Internet en cada jornada de liga.
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#1
hipernes
No cantemos victoria aún
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#2
ThePato
#1
una batalla ganada, aunque no la guerra. Caramomia no se cansará.
0
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#6
MoñecoTeDrapo
#1
El Señor Lobo lo decía de otra forma
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#5
UnoYDos
#0
Duplicada
www.meneame.net/story/congreso-aprueba-iniciativa-acabar-bloqueos-lali
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#4
Pasoto
Seguirá habiendo bloqueos pero supuestamente “limitados”.
El fútbol se sigue viendo aunque bloqueen medio internet.
Matando pájaros a cañonazos parece que no funciona muy bien. Quien se lo iba a imaginar…
0
K
9
#3
hackerman
Esto seguro de alguna manera acabará reduciendo nuestros derechos...
0
K
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El fútbol se sigue viendo aunque bloqueen medio internet.
Matando pájaros a cañonazos parece que no funciona muy bien. Quien se lo iba a imaginar…