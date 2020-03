El calvario que lleva Telefónica en el mercado no es ningún secreto por más que quieran hacer esfuerzos sus directivos. El que escribe tiene acciones fruto de ejercicios de opciones que a día de hoy no las haría, aún así a día de hoy la posición aunque parezca mentira, no pierde si contabilizo las primas percibidas y consolidados en otras opciones siendo las únicas ejercidas hasta la fecha en cartera, pero todo ello es irrelevante.