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Abusos en la Iglesia: "Ese cabrón también lo hizo conmigo"

Abusos en la Iglesia: "Ese cabrón también lo hizo conmigo"

Juan sabe que muchas víctimas avergonzadas tendrían que reconocer su experiencia sin pudor

| etiquetas: abusos , iglesia , religión
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1 comentarios
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Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
La iglesia tuvo un poder inmenso durante la dictadura nacionalcatólica franquista. Un poder que ha conservado en gran parte debido a una transición a la democracia que fue diseñada para que el estado no fuera realmente aconfesional.

De aquellos polvos, estos lodos.
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