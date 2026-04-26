Abusos en la Iglesia: "Ese cabrón también lo hizo conmigo"

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Esteban_Rosador
La iglesia tuvo un poder inmenso durante la dictadura nacionalcatólica franquista. Un poder que ha conservado en gran parte debido a una transición a la democracia que fue diseñada para que el estado no fuera realmente aconfesional.
De aquellos polvos, estos lodos.
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