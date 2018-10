Un abuelo escribe una carta dirigida al "malnacido" que envenenó y mató al perro de su nieta

"Soy Francisco Mateos Caballero, de 73 años, abuelo de Celia, la niña a cuya perrita envenenaste. Tu objetivo lo has alcanzado, matar a un perro, pobre animal. Pero no voy a describirte este, sino el daño colateral que has causado". Así arranca la misiva que ha publicado Inmaculada Mateos Martínez en su perfil, a petición de su padre.