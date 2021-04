Absuelto de violar a su camarera en Valencia al no acreditarse que estaba ebria

La sentencia considera que no hay pruebas suficientes para enervar el principio de presunción de inocencia pese al testimonio incriminatorio de la víctima y el cruce de mensajes de Whatsapp entre ambos donde esta le pide explicaciones a su jefe, ya que no recuerda nada de lo ocurrido, y éste trata de tranquilizarla diciéndole que "no se corrió".