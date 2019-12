Absuelto de conducir sin carné tras estampar el coche: "Sólo lo arrancó"

La escena tuvo que ser cuanto menos pintoresca. El acusado, un senegalés de 46 años, que no tiene permiso de conducir, se cita con un ciudadano que le quería vender su coche. Quedan para probar el vehículo y finalizar la transacción en la rotonda de acceso a Tafalla en la N-121, y el procesado, que como no tiene carné no puede ponerse al volante del vehículo, solo trata de probarlo.