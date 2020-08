Abrir las aulas sin un plan B solo va acelerar el crecimiento del coronavirus, advierten las ANPAS a la Xunta

Si en A Coruña ahora no pueden ni juntarse más de 10 personas no convivientes, ¿por qué la Xunta insiste en que en septiembre será posible juntar a más de 30 alumnos en una aula sin mascarilla? Esta es una de las cuestiones que pende sobre un inicio de curso que las ANPAs no ven factible con el plan de la Xunta, sobre todo ahora tras los rebrotes.