Abolicionista de género (y ley trans)

A raíz de la muerte de Maradona me enteré que soy abolicionista de género. Entré a ver la cuenta de twitter de Paula Dapena y ponía «Abolicionista de género», así me enteré de lo que era. Como imagino que mucha gente estará como yo con tanto término nuevo, voy a explicar las cosas desde mi punto de vista. He sido educado y socializado en una sociedad católica tradicional, machista, racista y homófoba. Por eso cuando tenía pelo lo llevaba siempre corto, mis pantalones son holgados sin exceso y de colores discretos. Mis zapatos, sin tacón, suelen