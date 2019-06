Abogado de Joaquim Forn: "En el procés no hubo una estrategia seria de ruptura"

Xavier Melero: "Pude decir que en el procés no hubo una estrategia seria de ruptura porque no tengo lealtad partidista". El abogado del exconseller de Interior Joaquim Forn cree que Rajoy y Sáenz de Santamaría no dijeron la verdad en el juicio: "Niego que sean unos besugos, como quisieron dar a entender". El letrado cree que un nuevo delito que castigara con prisión la desobediencia reiterada "cubriría una laguna" en el actual Código Penal. Conocedor de los inicios de Ciudadanos, Melero se muestra muy crítico con la deriva del partido.