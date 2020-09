La Abogacía del Estado sólo considera justificado no llevar a clase a los niños si conviven con personas vulnerables

El miedo a la pandemia del coronavirus no es causa suficiente para no llevar a los hijos a clase. Sólo si el niño convive con una persona vulnerable. Así lo dictamina la Abogacía del Estado en un informe encargado por el Ministerio de Educación y que ha sido trasladado a las Comunidades Autónomas. Deberá valorarse, tanto por los centros docentes como por las autoridades competentes, la situación particular de cada menor, por razones de salud, tanto del menor como de sus familiares convivientes, así como la situación de evolución e