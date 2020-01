"Aberración" y "delirio": cómo ven los profesores en Murcia el veto parental exigido por Vox

"Lo que esconde esta medida es una oscuridad que se da en esas familias que les dicen a los niños que los homosexuales son enfermos o degenerados y no quieren que escuchen que eso es normal", valora Encarna, docente en Cartagena."Todo esto tiene como línea de fondo el desprecio hacia la labor docente: no se fían de nosotros y por eso tienen que intervenir", apunta Caride ."Al niño tienes que ofrecerle una visión de lo que es su entorno y la sociedad, no solo educarle en las matemáticas. Luego ya en casa que le digan lo que quieran"