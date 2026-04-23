ABC me ha sorprendido y para bien

Una de las cosas que valoro de un medio es que la opinión de sus articulistas no siempre coincida con la línea editorial, que haya variedad y discrepancia en las opiniones. PP y VOX firmaron la pasada semana un pacto en Extremadura que tuvo el apoyo de ABC en su editorial:
Pues bien, a partir de ese mismo día del editorial estoy viendo una sucesión de artículos críticos sobre ese pacto por parte de bastantes de sus principales firmas, especialmente en lo relativo a la "prioridad nacional":
- 18 de Abril: Ignacio Camacho, José F. Peláez y Pedro García Cuartango
- 20 de Abril: Salvador Sostres
- 22 de Abril: de nuevo Ignacio Camacho
- 23 de Abril: Alberto García Reyes y Ángel Antonio Herrera