ABC me ha sorprendido y para bien

Una de las cosas que valoro de un medio es que la opinión de sus articulistas no siempre coincida con la línea editorial, que haya variedad y discrepancia en las opiniones. PP y VOX firmaron la pasada semana un pacto en Extremadura que tuvo el apoyo de ABC en su editorial:

Pues bien, a partir de ese mismo día del editorial estoy viendo una sucesión de artículos críticos sobre ese pacto por parte de bastantes de sus principales firmas, especialmente en lo relativo a la "prioridad nacional":

18 de Abril: Ignacio Camacho, José F. Peláez y Pedro García Cuartango

20 de Abril: Salvador Sostres

22 de Abril: de nuevo Ignacio Camacho