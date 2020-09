Abascal sobre las críticas a su mascarilla: "He hecho más mili que algunos, tenía escolta a los 23 años"

"Yo he hecho una mili peor", ha defendido Abascal en 'El programa de Ana Rosa', en Telecinco. "Pedí prórrogas, estaba estudiando y después fui concejal en Llodio (Álava). Tenía escolta con 23 años. He hecho más mili que algunos", ha explicado el político, que, con "respeto", ha zanjado, lucirá mascarillas "de los legionarios, de la Guardia Civil y de todos" los que le envíen. "Porque me las envían ellos", ha subrayado.