SPIRIMAN: A liarla en el SAS!!!  

El pasado domingo 2 de febrero, miles de personas volvimos a salir a las calles, que ya no son de ningún partido político, para seguir luchando por nuestra sanidad pública digna, sin políticos de por medio, ni corrupción, ni recortes, ni privatizaciones. Esto no se desinfla como hacéis ver muchos apesebraos y acomodados. Que la gente reclame. "Políticos sinvergüenzas y corruptos que no luchan por el pueblo, sino por sus sillones".