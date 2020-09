A desfranquizar

El problema de España es que el franquismo no solo ganó la guerra, ganó las mentes. No solo se instaló en las instituciones, se instaló en las casas. No solo sigue diluido en el poder, también en el pensamiento. Se nota en el blanqueamiento que le hacen partidos y medios de derechas. Rebrota en virus como Vox. Pervive en la judicatura, la policía, el ejército, la política, la empresa, la prensa. Si España no tuviera el franquismo aún en las venas, la Ley de Memoria Democrática sería aplaudida por izquierdas y derechas que defienden la…