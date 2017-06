El 98% de los andaluces "cree" en el cambio climático, pero no pondrían dinero para frenarlo

Nada menos que el 98% de los 1.000 encuestados el pasado mes de mayo por la Encuesta de la Realidad Social de Andalucía (ERSA), cree que el cambio climático es una realidad que está aconteciendo. Sólo un 0,7 por ciento cree que tal cambio no existe y un 1,4% no sabe o no contesta. Pero la mayoría no estaría dispuesta a poner dinero para su prevención.